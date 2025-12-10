Маляры и штукатуры стали самыми дефицитными специалистами в Ростовской области

В декабре 2025 года в Ростовской области самыми дефицитными специалистами стали маляры и штукатуры. На одну такую вакансию приходится 1,2 резюме, сообщили аналитики портала hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Дефицитными оказались также токари и фрезеровщики (1,3 резюме на вакансию), дворники (1,5), врачи (1,8), фармацевты-провизоры (1,9). А теми сферами, где острее всего ощущается дефицит в Ростовской области в начале года, являются медицина – здесь 2,5 резюме на вакансию и розница – здесь 3,2.

С начала года кадровый голод специалисты фиксировали и в рознице. На одну вакансию продавца-кассира приходилось 2 резюме, а на товароведа — 3,4. Аналогичная ситуация в медицине, где дефицитными являются почти все специалисты профобласти «Медицина и фармацевтика».

Мария Хоперская