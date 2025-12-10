Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рядом с пермским университетом демонтируют незаконный павильон

В Дзержинском районе Перми, на ул. Данщина, 14, демонтируют незаконно размещенный нестационарный торговый объект (павильон с вывеской «Магазин»). Соответствующее распоряжение вынес глава территориального органа Александр Стяжкин. Согласно 2ГИС, по указанному адресу располагается одноэтажный хозяйственный корпус. 

Принудительный демонтаж назначен на 17 декабря. Сносом, перемещением и временным хранением объекта занимается МКУ «Содержание муниципального имущества». 

Активная борьба властей с незаконными НТО на территории Перми началась в прошлом году. Городские власти требуют демонтировать торговые объекты на частных земельных участках. Районные администрации за последние полгода подали в Арбитражный суд Пермского края более полусотни исковых заявлений, в которых требуют признать самовольными постройками и снести продуктовые киоски, павильоны с пекарнями, кофейнями и кафе.