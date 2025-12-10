Компания из Грозного обжаловала торги по достройке школы в поселке Сузун

ФАС России приостановила определение подрядчика для завершения строительства школы в поселке Сузун Новосибирской области за 1,5 млрд руб. Причиной стала жалоба одного из участников аукциона — компании из Грозного ООО «Проект-феникс». Согласно информации на портале госзакупок, ее рассмотрение состоится 12 декабря.

Подрядчик указал, что заказчик в качестве критерия оценки заявок обозначил наличие опыта работы, связанного с предметом контракта — исполненные договоры, предусматривающие выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. «Объектом закупки не является объект культурного наследия, такой порядок оценки не позволяет оценить сопоставимый опыт выполнения работ», — сказано в жалобе.

Также необоснованным строительная компания считает требование заказчика предоставить участниками конкурса в качестве подтверждения квалификации — договоры по капитальному ремонту и сносу объекта капитального строительства. Между тем, в соответствии с разъяснениями ФАС России, заказчик должен принимать для оценки в качестве подтверждения опыта работы договоры по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства — без возможности исключения какого-либо вида работ. «Что, в свою очередь, идет вразрез с принципами обеспечения конкуренции, эффективности осуществления закупок и нарушает закон о контрактной системе», — говорится в заявлении.

МКУ «Управление капитального строительства» Сузунского района Новосибирской области объявило конкурс для завершения строительства начальной школы на 400 мест 21 ноября 2025 года. Итоги планировалось подвести 11 декабря. Согласно проектно-сметной документации, общая площадь четырехэтажного здания — 9,2 тыс. кв. м. Победитель тендера должен завершить строительство объекта в два этапа к 31 марта 2027 года. В 2025 году заказчик готов направить подрядчику 469 млн руб., в 2026 году — 852 млн руб., в 2027 году — 166 млн руб.

Лолита Белова