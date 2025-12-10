В 2025 году доля донских агро-инвестпроектов в ЮФО составила 16,1 млрд рублей

В 2025 году доля инвестиционных проектов Ростовской области в секторе АПК ЮФО достигла 16,1 млрд руб. Это около 33% от общего количества. Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на аналитиков «ТендерПро».

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Таким образом Ростовская область вошла в число лидеров среди регионов ЮФО. Общая сумма инвестпроектов округа составила 59,3 млрд руб.

Лидером по количеству инвестпроектов стал Краснодарский край с показателями 40% и суммой в 24,5 млрд руб. Также в тройку лидеров попала Астраханская область (13,4% на общую сумму 11,5 млрд руб.).

Мария Хоперская