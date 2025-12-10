Главе СК доложат о причинах непригодного состояния дороги в Челябинске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о причинах непригодного состояния трассы в челябинском поселке Ухановка, сообщает пресс-служба госоргана.

Как отметили в видеообращении местные жители, по дороге, ведущей в населенный пункт, опасно ездить. Асфальт разрушается, из-за постоянного передвижения грузовиков на трассе образовалось множество ям. Кроме того, отсутствуют тротуары и уличное освещение. Жители поселка жаловались в различные инстанции, однако это не привело к результату.

В СУ СК России по Челябинской области по факту состояния дороги возбуждено уголовное дело. Центральный аппарат ведомства проконтролирует исполнение поручения Александра Бастрыкина.

Виталина Ярховска