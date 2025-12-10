В Красноярске на 7 лет заочно осудили бизнесмена, давшего взятку прокурору

Суд Красноярска приговорил к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 25 млн руб. учредителя строительной фирмы «Сибирская Венеция» Алексея Подсохина, признав его виновным в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ, максимальное наказание по ней — 12 лет лишения свободы). Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали источники, знакомые с ходом процесса. Судебное разбирательство, затянувшееся на два года, было заочным, поскольку бизнесмен проживает за границей и имеет гражданство другого государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Два других фигуранта этого расследования, бывший прокурор Березовского района края Бекхан Аслаханов и его брат Алихан, которые обвинялись соответственно в получении взятки (ст. 290 УК РФ) и посредничестве в ее передаче (ст. 291.1 УК РФ), ранее были осуждены на 10,5 и 8 лет заключения.

По версии следствия, в 2019 году предприниматель передал через посредника взятку в 500 тыс. руб. прокурору Березовского района. Вознаграждение полагалось в качестве платы за общее покровительство бизнесу. В последующем платежи должны были стать ежемесячными.

Илья Николаев