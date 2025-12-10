Глава СКР ждет доклада о ходе расследования дела по факту необеспечения жительницы Губахи лекарствами

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному по факту ненадлежащего медицинского обеспечения ребенка-инвалида, проживающего в Губахе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в приемную главы СКР в социальной сети обратилась жительница Губахи, которая пожаловалась на нарушение права ее 16-летней дочери, являющейся инвалидом, на качественное медицинское обеспечение. По ее словам, в октябре 2025 года девушке был назначен регулярный прием лекарственных препаратов. Однако до настоящего времени необходимые медикаменты ею не получены, а в проведении необходимых исследований отказано. В связи с этим часть лекарств мать вынуждена покупать самостоятельно. Обращения женщины в различные инстанции результатов не принесли.

По данному факту в СУ СК России по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело.

Председатель СКР затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.