Ленобласть 16 декабря наградит благотворителей на премии «#КОМАНДА47»

В рамках ассамблеи Торгово-промышленной палаты Ленинградской области 16 декабря состоится церемония вручения премии. «#КОМАНДА47». На ней наградят компании и бизнесменов, которые поддерживают социальные проекты, а также СМИ, за распространение информации о работе благотворителей.

В работе администрации Ленобласти за последние несколько лет сформирован фокус на благотворительности, добровольчестве и социальных проектах. Сотрудники администрации также регулярно участвуют в добровольческих проектах, больше миллиона рублей составили отчисления госслужащих в фонды помощи «Ленинградский рубеж» и «Выборгский рубеж». Ежегодно в Ленобласти проводят акцию «Елка желаний», в поддержку социальных проектов с 2024 года вовлекают бизнес.

Организаторы премии определяют победителей за конкретные дела, основанные на ценностях. Награды вручаются губернатором Александром Дрозденко в девяти номинациях: за лучшие программы корпоративной благотворительности и социальной ответственности бизнеса; за поддержку участников СВО и их семей, патриотические инициативы; за помощь людям в трудной ситуации, пожилым, инновации в социальной сфере; за проекты по укреплению института семьи и поддержке семейных ценностей; за вклад в гармонизацию межнациональных отношений; за вклад в благоустройство городов и поселений; за развитие и поддержку волонтерского движения; за меценатство в сфере культуры и искусства. Награда «Голос #КОМАНДЫ47» вручается СМИ, которые системно рассказывают о благотворительности в регионе.

Победители смогут использовать товарный знак «#КОМАНДА47». Его наличие — свидетельство участия компании или бизнесмена в жизни региона. Премию впервые провели в 2024 году. Ее лауреатами стали АО «Филип Моррис Ижора», ООО «Полипласт Северо-Запад», ПАО «Россети Ленэнерго» и другие.

Татьяна Титаева