Минус два: ФФККР опубликовала список фигуристов, участвующих в чемпионате страны

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала на официальном сайте предварительный состав участников чемпионата РФ по фигурному катанию, который пройдет в Петербурге с 17 по 22 декабря. В списках ФФККР значатся ведущие спортсмены страны, однако заявка вызвала резонанс из-за отсутствия двух известных фигуристов.

В числе тех, кто не попал в предварительный список, оказались бронзовый призер прошлого первенства Алина Горбачева и чемпион Европы Дмитрий Алиев. Причины их отсутствия в сообщении федерации не уточняются. При этом в состав вошли сильнейшие атлеты: среди мужчин — чемпион Европы Марк Кондратюк, призер чемпионатов мира Евгений Семененко, а среди женщин — чемпионки России Аделия Петросян и Софья Акатьева.

В парном катании и танцах на льду заявлены все лидеры сезона. Выступят действующие чемпионы Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также ведущие танцевальные дуэты — Александра Степанова/Иван Букин и Елизавета Шичина/Павел Дрозд. Чемпионат станет ключевым отборочным этапом для формирования сборной на следующий сезон.

Андрей Маркелов