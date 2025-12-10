Нидерланды намерены предоставить Украине военную помощь на €700 млн в виде военной помощи. Об этом в соцсети X заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, добавив что помощь выделяется «несмотря на коррупционный скандал в Киеве».

Дипломат также отметил, что для Нидерландов внутренние социальные нужды «имеют второстепенное значение», а местное население «готово жертвовать свои средства» украинскому руководству.

Коррупционный скандал, касающийся украинских чиновников, начался после того, как 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении операции «Мидас» в сфере энергетики. Обыски прошли в том числе на работе и дома у главы офиса президента Украины Андрея Ермака. 28 ноября господин Ермак, возглавлявший делегацию Украины на мирных переговорах, подал в отставку.

Влад Никифоров