МИД Норвегии ищет русскоязычных сотрудников

Министерство иностранных дел Норвегии объявило о потребности увеличить штат сотрудников имеющих опыт работы в России и Восточной Европе, владеющих русским языком и знаниями о российском обществе, культуре и истории. Как сообщается на сайте МИДа, первый групповой отбор состоится 16 декабря в онлайн формате.

В публикации министерства уточняется, что в этот день претенденты пообщаются «с сотрудниками МИД в Осло, Москве, Киеве и Вашингтоне». В ходе бесед кандидаты узнают как их знания о России и владение русским языком «могут быть использованы в интересных и важных должностях в дипломатической службе Норвегии».

Действия России против Украины «привели к сокращению контактов между Норвегией и Россией», отмечается в публикации. При этом стало важным «понимать события в России и их последствия для Норвегии, Европы и всего мира».

Влад Никифоров