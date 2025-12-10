Задорнов предупредил о сценарии «чеховского ружья» для экономики России

Экономист Михаил Задорнов предсказывает для российской экономики сложный период в 2026 году, связанный с возможным обвалом американского фондового рынка. В авторской колонке для РБК он описал эту угрозу как «чеховское ружье», которое неизбежно выстрелит и окажет значительное влияние на мировую и российскую экономику.

По словам господина Задорнова, индекс S&P в США с начала года вырос примерно на 20%, но почти половина его капитализации сосредоточена в семи-восьми крупных технологических компаниях, активно инвестирующих в искусственный интеллект. Такая концентрация капитала создает «перегрев» рынка и дисбалансы, напоминающие ситуацию перед кризисом доткомов в начале 2000-х годов. Эксперт прогнозирует, что существенная коррекция может наступить во второй половине 2026 года или в 2027 году.

Обвал приведет к падению котировок, оттоку капитала и замедлению глобальной экономики. Для России это станет серьезным испытанием, поскольку ожидается снижение цен на экспортируемые сырьевые товары — нефть, газ, металлы и химическую продукцию. Как результат, пострадают темпы экономического роста и поступления в бюджет.

Господин Задорнов отмечает, что такой риск предсказуем, но Россия в этом сценарии выступает лишь наблюдателем и не несет ответственности за возникновение кризиса. Помимо угрозы глобального финансового шторма, он выделяет два ключевых геополитических сценария, связанных с конфликтом на Украине, которые также повлияют на экономическую стабильность.