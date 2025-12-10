Система безналичной оплаты проезда перестала работать в красноярском транспорте

В общественном транспорте Красноярска утром 10 декабря прекратил работать безналичный расчет. Причиной стал «массовый технический сбой», объяснили в мэрии краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Также не работают транспортные и социальные карты»,— уточнили в городской администрации. Причина сбоя еще не выяснена. Пассажиры вынуждены расплачиваться наличными.

1 декабря МКУ «Красноярскгортранс» сообщало о том, что заработал сервис онлайн-пополнения транспортных и социальных карт для оплаты проезда.

«Красноярцы с утра сообщают о проблемах с сервисом. Все из-за того, что система проходит первый полноценный рабочий день после запуска. В часы пиковых нагрузок часть информации догружается в терминалы с небольшой задержкой»,— говорилось в сообщении.

Валерий Лавский