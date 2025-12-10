Бомбардировщики России присоединились к китайским в патрулировании близ Японии

Япония подняла в воздух реактивные самолеты для наблюдения за российскими и китайскими самолетами ВВС, которые проводили совместное патрулирование у берегов страны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на японское министерство обороны. Усиление действий Пекина у границ Японии последовало за обострением дипломатических отношений между странами, отмечает агентство.

По информации минобороны Японии, два российских бомбардировщика Ту-95 прошли из Японского моря в Восточно-Китайское море для встречи с двумя китайскими H-6 и выполнили совместный дальний полет в Тихом океане. Ведомство убеждено, что они несли ядерные боеголовки.

При перелете над международными водами между островами Окинава и Мияко, к бомбардировщикам добавились четыре китайских истребителя J-16. Кроме того, Япония обнаружила в Японском море российский «самолет раннего предупреждения А-50» в сопровождении пары истребителей Су-30.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что совместные операции России и Китая были «явно задуманы как демонстрация силы против нашей страны, что вызывает серьезную озабоченность в отношении нашей национальной безопасности».

Военные Южной Кореи также заявили, что семь российских и два китайских самолета входили в зону ПВО страны. По данным Минобороны РФ, совместный полет продолжался восемь часов.

Эрнест Филипповский