Трамп рассказал о судьбе напавшего на нацгвардейцев в Вашингтоне афганца

Президент США Дональд Трамп рассказал что врачи борются за жизнь раненого афганца, устроившего стрельбу в Вашингтоне, чтобы впоследствии суд мог приговорить его к смертной казни.

«Они борются, чтобы спасти его жизнь, чтобы мы могли назначить ему смертную казнь. Врачи должны сделать свою работу, а потом адвокаты свою»,— сказал господин Трамп на митинге в Пенсильвании.

Он добавил, что отец одного из пострадавших нацгвардейцев также надеется на выздоровление нападавшего, чтобы тот предстал перед судом.

В результате стрельбы, которую открыл уроженец Афганистана в Вашингтоне, были ранены двое бойцов Национальной гвардии. Позже 20-летняя сотрудница Нацгвардии Сара Бекстром скончалась, жизнь её 24-летнего коллеги остается под угрозой. Дело расследуется по статьям о нападении на федерального служащего и терроризме. Американская генпрокуратура заявила, что будет требовать для виновного смертной казни.