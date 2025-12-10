Трамп назвал «тариф» своим любимым словом

Президент США Дональд Трамп назвал слово «тариф» своим любимым в словаре. «Мое любимое слово — тариф (таможенный — "Ъ")»,— сказал господин Трамп выступая в Маунт-Поконо в штате Пенсильвания, с речью об экономике.

Американский президент подчеркнул, что именно введенные им пошлины, по его словам, «приносят триллионы долларов» США.

В феврале этого года Дональд Трамп называл «тарифы» своим четвертым любимым словом. На первых трех местах были слова «Бог», «религия» и «любовь».