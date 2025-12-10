Застройщик на Сахалине осужден на 10 лет за мошенничество на 46 млн рублей

Южно-Сахалинский городской суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) индивидуального предпринимателя, не выполнившего подряды на строительство индивидуальных жилых домов, сообщила в среду прокуратура Сахалинской области. Он приговорен к 10 годам колонии общего режима.

установлено, что подсудимый в 2020—2023 годах создал видимость работ при возведении восьми индивидуальных жилых домов, объекты не завершил. При этом, потерпевшие работы фактически оплатили. Ущерб семьям потерпевших, в том числе многодетным и с детьми-инвалидами, оценен свыше 46 млн руб., сообщает надзорный орган.

Подсудимый возместил ущерб частично, выплатив двоим потерпевшим 190 тыс. руб. Суд по гражданскому делу арестовал его средства на счетах и квартиру.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу.

Эрнест Филипповский