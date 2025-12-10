Долина заявила, что спорная квартира была ее основным местом жительства

Певица Лариса Долина заявила в суде, что квартира в центре Москвы, которую она лишилась в результате действий мошенников, была ее основным местом жительства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск госпожи Долиной к покупательнице Полине Лурье, признав сделку недействительной. Суд согласился с доводами певицы о том, что она стала жертвой мошенников и была введена в заблуждение. Адвокат Полины Лурье обжаловала решение в Верховном суде, заседание назначено на 16 декабря.

По данным агентства, Лариса Долина указывала суду, что на протяжении нескольких месяцев подвергалась мошенническим действиям. По ее словам, при продаже квартиры она считала, что участвует в «спецоперации» по поимке преступников.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено после заявления Долиной летом 2024 года. По ее словам, общий ущерб составил не менее 317 млн руб.