Военный грузовой самолет Ил-76 разбился в Судане, экипаж погиб

Военный грузовой самолет Ил-76 Вооруженных сил Судана потерпел крушение во вторник при заходе на посадку, сообщает Franse Presse (AFP). По данным источников агентства, все члены экипажа погибли.

Инцидент произошел в районе авиабазы «Осман Дигна» возле города Порт-Судан на побережье Красного моря. По предварительной информации, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Самолет упал примерно в 10 км от города, обломки разбросаны по сельской местности.

По данным AFP, самолет выполнял миссию по оказанию продовольственной помощи. Официальное число погибших не называется, спасательные команды продолжают работу на месте падения. ВВС Судана пока не сделали официального заявления.