Суд на Камчатке отменил попытку ФАС оспорить ограничения продажи алкоголя

Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск регионального правительства и признал незаконной попытку управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) оспорить введенные ранее ограничения на розничную продажу алкоголя, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

С 1 марта на Камчатке действует полный запрет на розничную торговлю алкоголем в помещениях, расположенных в многоквартирных домах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района.

Управление ФАС, рассмотрев жалобы предпринимателей, пришло к выводу, что власти создали дискриминационные условия. По мнению ведомства, запрет для магазинов в жилых домах не позволил бизнесу доработать до конца срока действия лицензий. Представители правительства края в суде настаивали, что действовали в рамках своих полномочий.

Суд признал, что ФАС не предоставила доказательств, что постановление привело к ограничению конкуренции. В решении указано, что регион имеет право устанавливать такие ограничения на основании федерального закона, а сопутствующие риски для бизнеса являются частью предпринимательской деятельности.

