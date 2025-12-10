Неизвестный устроил стрельбу в университете Кентукки в США

Один человек погиб и еще один получил тяжелые ранения в результате стрельбы в Университете штата Кентукки. Инцидент произошел 9 декабря около 15:35 по местному времени (23:35 мск) в общежитии Янг-Холл на территории кампуса.

Как сообщает телеканал CNN, полиция задержала подозреваемого и взяла под контроль территорию учебного заведения. В университете до сих пор действует режим изоляции. В вузе обучаются более 2,2 тыс. человек и работают 450 преподавателей и сотрудников.

Стрельба сорвала выпускные экзамены, которые должны были пройти перед зимними каникулами. Власти и администрация учебного заведения пока воздерживаются от подробных комментариев, заявив, что «всё ещё находятся в процессе сбора точной и полной информации».

По данным CNN, этот случай стал 73-м инцидентом со стрельбой на территории учебных заведений США с начала 2025 года. Губернатор Кентукки Энди Бешир призвал в социальной сети X молиться за пострадавших.