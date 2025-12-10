Камни и чувства

Отдел хранения драгоценных металлов, или Особая (Золотая) кладовая, была организован при Государственном историческом музее (ГИМ) в 1905 году. В его основу легло собрание русского предпринимателя и коллекционера Петра Щукина. Сегодня в нем собраны произведения декоративно-прикладного искусства, книжной культуры и оружейного дела, монеты и предметы роскоши, в том числе самые разнообразные ювелирные украшения. В отличие от Оружейной палаты или Галереи драгоценностей Эрмитажа, в ГИМ нет бриллиантов императорской короны, зато представлены ювелирные изделия, принадлежавшие высшей аристократии России и Европы.

«Очарование красоты. Из истории ювелирных украшений в России» — это первый масштабный показ части большой коллекции ювелирных украшений из собрания Особой кладовой Исторического музея. Экспозиция охватывает период второй половины XVII столетий вплоть до революции 1917 года. Кураторы выставки, с одной стороны, постарались представить ювелирное искусство во всем его многообразии, а с другой — проследить, как со временем украшения из статусного предмета постепенно превращались в свидетельство вкуса, эстетических пристрастий и личных интересов своего владельца.

Первый раздел выставки исследует оригинальность художественных образов, воплощенных в драгоценностях с помощью разных материалов. Тут можно увидеть разнообразные камеи, в том числе гарнитур работы придворного ювелира Якова Дюваля, изделия в археологическом стиле, как, например, гребень с мозаичным медальоном начала XIX века, украшения с гранатами и горным хрусталем, кораллами и бирюзой. Сентиментальные украшения раскрывают все более богатый чувственный мир человека: в моду входят медальоны с прядями волос и миниатюрными портретами любимых родственников, черные силуэты эгломизе становятся частью траурных украшений, расширяется ассортимент свадебных драгоценностей.

Второй раздел выставки классифицирует украшения по типам: платяные (запоны, пуговицы, броши), нательные (кольца, кресты, подвески, серьги), декор для головы и прически (диадемы, эгреты, гребни, в том числе шедевр Рене Лалика конца XIX века из рога с золотом и эмалью). Внутри каждого типа выстраивается своя хронология — так, первые серьги невозможно было вставить в ухо — они подвязывались сзади или крепились к налобным повязкам. Сверкающие бриллиантами жирандоли, ставшие популярными в середине XVIII столетия, уже можно было закреплять как на мочке, так и цеплять за ушную раковину.

Генеральным партнером выставки в Историческом музее выступила компания MIUZ Diamonds. Ювелирный дом, отмечающий в этом году 105-летие, представил в залах музея свою мини-экспозицию. Коллекция «Драгоценное наследие» создана по мотивам парадных украшений Дома Романовых. Центральным мотивом коллекции «Изобилие» стал золотой колос. Отправной точкой выбран элемент украшения для волос в виде колосков из золота и стали (Петербург, первая четверть XIX века), открывающий выставку «Очарование красоты». Исторический мотив мастера MIUZ Diamonds переосмыслили в современные изделия — колье, тиару, броши. В украшениях из белого и желтого золота сочетаются скульптурная работа по металлу, искусная гравировка, инкрустация бриллиантами. Работа над коллекцией «Изобилие» заняла свыше 7 тыс. часов.

До 11 мая 2026 года.

Нина Спиридонова