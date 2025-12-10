«Мрия» растит будущих отельеров

На крымском курорте «Мрия» состоялся финальный этап межрегионального проекта карьерной подготовки «Профессия мечты», реализованного АНО ДПО «Обучающий центр ''Орбита''». Проект помогает подросткам познакомиться с индустрией гостеприимства и сделать уверенный шаг к специальностям, которые сегодня пользуются высоким спросом. В финальную часть проекта вышли команды из Астрахани, Ростова-на-Дону, Севастополя, Московской области, Ставропольского края, республик Башкортостан и Крым. Самые сильные участники приехали в «Мрию» на практические занятия, примерив на себя роли хостес и консьержей. Тридцати школьникам на итоговой церемонии вручили профессиональные сертификаты, которые станут важным преимуществом при начале карьеры в туристической и сервисной сферах после окончания школы. Проект является продолжением программы «Класс гостеприимства», разработанной учебным центром «Академия гостеприимства» курорта «Мрия». В 2024 году проект получил ряд наград, в частности премию правительства РФ и премию «Россия — мои горизонты».

Нина Никифорова