Захарова заявила о намерении передать финской главе МИД книгу о русофобии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что передаст министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен книгу, посвященную «финской русофобии и агрессии против Советской России».

Как написала госпожа Захарова в своем Telegram-канале, поводом стало заявление финского министра о том, что Россия якобы нападала за последние сто лет на 19 соседних государств. Мария Захарова заявила, что Финляндия дважды нападала на Советскую Россию — в 1918 и 1921 годах.

Ссылаясь на портал «Фонд стратегической культуры», Мария Захарова добавила, что финские отряды в тот период устраивали диверсии, уничтожали продовольственные запасы и атаковали подразделения Красной армии, а на захваченных территориях проводилась мобилизация местных мужчин.

Представитель МИД добавила, что передаст госпоже Валтонен финский перевод издания РВИО «Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии».