SpaceX запустила ракету с спутниками для разведки США

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузом для Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Трансляция миссии велась на официальной странице компании в соцсети X.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 14:16 по местному времени (22:16 мск). Через несколько минут после старта первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю.

Миссия, получившая обозначение NROL-77, стала третьим пуском компании в интересах американской военной разведки в этом году. Деятельность НУВКР, отвечающего за орбитальную разведку, засекречена. Характеристики и назначение выведенных на орбиту спутников не раскрываются.