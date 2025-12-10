Илон Маск призвал расформировать Еврокомиссию

Американский предприниматель Илон Маск призвал к расформированию Еврокомиссии (ЕК) и замене ее выборным органом.

«Еврокомиссия должна быть расформирована в пользу выборного органа, а глава ЕС должен избираться напрямую. Нынешняя система — это власть бюрократии, а не демократии»,— написал господин Маск в соцсети Х.

Миллиардер поддержал мнение пользователя, который сравнил Еврокомиссию с «раковой опухолью, разъедающей ЕС изнутри». В посте утверждалось, что 32 тыс. служащих ЕК создают законы, «с которыми никто не согласен».

Ранее Илон Маск призывал упразднить Евросоюз и вернуть суверенитет национальным правительствам. Это произошло после того, как Еврокомиссия оштрафовала принадлежащую предпринимателю соцсеть X на €120 млн.