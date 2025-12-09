Мошенники стали выманивать накопления граждан через «декларирование» наличных

Телефонные мошенники все чаще стали использовать новую схему обмана граждан путем выманивания их накоплений через «декларирование» наличных. Об этом во вторник сообщила пресс-служба УМВД по Ульяновской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщила полиция, 52-летняя жительница города Барыша Ульяновской области отдала мошенникам более полутора миллиона рублей своих накоплений, хранившихся дома в виде наличных. Мошенники сначала действовали по стандартной схеме запугивания, сообщая о якобы взломе на портале «Госуслуги» личного кабинета намеченной жертвы. Затем другой мошенник, представившись сотрудником прокуратуры, заявил женщине, что ее сбережения в банке теперь находятся под угрозой, но, узнав, что все сбережения женщина хранит наличными дома, сменил тактику и стал убеждать жительницу Барыша в том, что ей грозит уголовная ответственность за хранение дома «незадекларированных» крупных сумм наличных денег. Перепуганная женщина, следуя указаниям лжепрокурора, передала прибывшему «инкассатору» 1,54 млн руб. «для декларирования». Не дождавшись, обещанного возвращения «задекларированных» сбережений, она поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

Ранее, в понедельник, полиция сообщила еще о трех жертвах «декларирования наличных по аналогичной схеме. Две пожилых женщины 83 лет и 84 лет отдали таким образом мошенникам соответственно 185 тыс. руб. и 211 тыс. руб. А 87-летний житель Майнского района Ульяновской области в целях «декларирования», выполняя рекомендации мошенников, сам отправил им «на декларирование» 796 тыс. руб. через логистическую компанию. И лишь благодаря оперативным действиям сотрудников отделения уголовного розыска доставка посылки с накоплениями была остановлена в сортировочном центре логистической компании в Москве, а затем возвращена потерпевшему.

Андрей Васильев, Ульяновск