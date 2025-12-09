Средний уровень взяток в Ульяновской области составил 127 тыс. рублей

В 2025 году полицией Ульяновской области было выявлено 254 преступления коррупционной направленности, 64 из которых совершены в крупном и особо крупном размере.

Об этом сообщила полиция Ульяновской области на пресс-конференции, посвященной подведению итогов деятельности регионального УМВД по пресечению преступлений коррупционной направленности в 2025 году.

Как сообщило правоохранительное ведомство, следственными органами УМВД окончено расследование 178 уголовных дел, связанных с преступлениями коррупционной направленности. В суд направлены уголовные дела по 149 фактам преступной деятельности, за их совершение к уголовной ответственности привлечены 108 человек.

Средний размер взятки по расследованным делам составил в 2025 году 127 тыс. руб.

В полиции отметили, что по расследованным уголовным делам «обеспечено полное возмещение причиненного ущерба».

В свою очередь региональное следственное управление СКР, подводя к Международному дню борьбы с коррупцией (отмечается 9 декабря) итоги деятельности за 9 месяцев 2025 года, сообщило, что за этот период в СУ СКР было возбуждено более 24 тыс. уголовных дел коррупционной направленности, расследовано свыше 26 тыс. преступлений, судам передано на рассмотрение 11,6 тыс. уголовных дел 13 тыс. обвиняемых в коррупции. «Из них более 900 человек причастны к преступлениям в составе ОПГ, что на порядок превышает показатели прошлого года», — отмечают в ведомстве. Установленный следствием материальный ущерб по делам коррупционной направленности составил за этот период 18,5 млрд руб.

Андрей Васильев, Ульяновск