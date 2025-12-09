США исключили из санкционного списка вице-президента «Лаборатории Касперского»

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США исключило из санкционного перечня исполнительного вице-президента по корпоративному бизнесу «Лаборатории Касперского» Кирилла Астраханя. Об этом говорится в сообщении ведомства.

OFAC опубликовало обновленный список лиц, в отношении которых ограничения снимаются, и среди них значится господин Астрахань.

В июне 2024 года под санкции США попала сама компания и ряд ее топ-менеджеров, включая Кирилла Астраханя. Тогда Минфин США заявлял, что «Лаборатория Касперского» якобы представляет угрозу национальной безопасности страны.