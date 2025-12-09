Поправки пустили в отход

Мэрия Нижнего Новгорода инициировала поправки к муниципальным правилам благоустройства, которые уточняют требования к контейнерным площадкам и обязывают юрлиц заключать договоры на право пользования баками с ДУКами, ТСЖ или другими собственниками. Предприниматели часто выбрасывают мусор в чужие контейнеры, они оказываются переполненными, и владельцы баков вынуждены платить штрафы и отказываться от содержания площадок. Из-за этого домоуправляющие компании не спешат договариваться с предпринимателями, и проблема «мусорных полигонов» под окнами домов не решается, отметили депутаты. Поправки мэрии они отклонили: в правовом управлении думы и прокуратуре уточнили, что законодательство сначала необходимо отрегулировать на областном уровне.

Подпись «Мэрия Нижнего Новгорода обеспокоена проблемой переполненных контейнеров»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комиссия думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству 9 декабря рассмотрела предложенные мэрией уточнения к муниципальным правилам благоустройства в части использования контейнерных площадок. Изменения связаны с новой редакцией правил обращения с ТКО, инициатива администрации города конкретизирует требования к местам накопления отходов, сообщил замдиректора департамента благоустройства Алексей Краснов. В частности, мэрия решила обязать юрлиц заключать договоры права пользования контейнерными площадками, на которые они складируют мусор, уточнил господин Краснов. Часто предприниматели выбрасывают отходы в чужие мусорные баки, они оказываются переполненными, однако административно-техническая инспекция (АТИ) штрафует владельцев контейнеров.

Такие юрлица должны заключать договоры с собственниками контейнеров и наравне с ними нести ответственность за содержание площадок, полагает чиновник.

Кроме того, необходимо уточнить требования к местам накопления ТКО и наделить мэрию правом согласовывать графики вывоза пакетированного мусора.

Сейчас юрлица обязаны заключать договоры на вывоз ТКО с региональными операторами, напомнила начальник правового управления городской думы Ирина Маслова. Уточнения к правилам благоустройства в отношении предпринимателей, у которых нет собственных площадок, потребуют корректировки на региональном уровне. Госпожа Маслова отметила, что правительство Нижегородской области сначала должно определить территории, откуда регоператоры будут вывозить отходы в пакетах, которые предприниматели вынуждены будут хранить у себя в помещениях до приезда мусоровозов: другие варианты законом не предусмотрены.

Прежде чем принимать поправки в предложенном виде, их необходимо доработать, подчеркнула Ирина Маслова.

Члены комиссии в целом поддержали инициативу мэрии, однако отметили, что проект поправок требует более тщательной проработки.

Гендиректор АО «Объединенный коммунальный оператор», депутат Дмитрий Сивохин рассказал, как на туристической улице Рождественской в центре Нижнего Новгорода «несознательные граждане» выбрасывают в чужой контейнер десятки мешков с мусором, а АТИ штрафует владельца площадки за переполненные баки.

Похожая ситуация сложилась на центральном городском променаде — Большой Покровской. Из-за этого собственники контейнеров массово отказываются содержать их. Господин Сивохин предложил юристам думы вместе с прокуратурой искать способ навести порядок. «Да, народ должен нести долевое участие. И если я сегодня имею договор с оператором, но у меня нет участия в какой-либо контейнерной площадке, это как минимум странно. Я как его, в ладошках заношу в мусоровоз?» — поиронизировал депутат. Начальник юруправления признала, что эта мысль «довольно утопичная», но иного законодательством не предусмотрено.

Добросовестные предприниматели уже заключают договоры на содержание контейнерных площадок, напомнила депутат Жанна Скворцова. Однако часто ДУКи и ТСЖ отказывают им в сотрудничестве из-за жалоб жителей на «мусорные полигоны» под окнами.

На Большой Покровской,32 стоит 11 контейнеров, без договоров с юрлицами их было бы пять, подсчитала госпожа Скворцова. Депутат добавила, что в плотной застройке центра города мало мест, подходящих по нормативам для необходимого количества мусорных площадок. Одним из вариантов Алексей Краснов предложил сокращать образование отходов: в центре генерируют в основном упаковку, которую можно было бы сразу направлять на переработку. Жанна Скворцова поддержала, что есть позитивный опыт на Рождественской, но на Большой Покровской компания по переработке отходов «Исток» уже четыре месяца не может согласовать площадку под организацию раздельного сбора.

Ее коллега Николай Сатаев поинтересовался у мэрии, что делать коммерсантам, у которых нет возможности организовать собственную контейнерную площадку. Ему ответили, что в этом случае «не надо заниматься бизнесом в этом месте».

Помощник прокурора Нижнего Новгорода Игорь Агашин предупредил чиновников администрации о том, что они сработали вперед областных властей, которые устанавливают порядок накопления отходов. Пока документ не будет утвержден, муниципалитет не может устанавливать свои правила, подытожил господин Агашин.

Мэрия из-за этих замечаний изначально планировала принять проект за основу, однако у депутатов также возникли вопросы к другим предложенным изменениям.

Ирина Швецова