Поквартальный исторический обход

Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области (АНО АСИРИС) отчиталось в заксобрании о своей работе. В Нижнем Новгороде и городах области были восстановлены десятки ОКН. Агентство в том числе занялось подготовкой документации по восстановлению руинированных церквей в районах области. Нижегородская область вошла в пилотную программу Минкульта и «Дом.РФ» по льготному кредитованию инвесторов, занимающихся восстановлением таких объектов недвижимости с их приспособлением под современное использование. В реестр госкорпорации включено более 50 старинных зданий для их дальнейшей продажи частному бизнесу в целях реставрации.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутаты градостроительного комитета заксобрания заслушали отчет АНО АСИРИС, занимающегося восстановлением и сохранением нижегородских ОКН регионального и местного значения и исторической среды в целом. Гендиректор агентства Екатерина Крюнас рассказала, что последние два года работа с культурным наследием больше направлена на развитие туризма: усилия АСИРИС, бюджета и частных инвесторов, приобретающих старые особняки, сосредоточены на их восстановлении на популярных у гостей маршрутах.

В этой части наиболее успешен заповедный квартал церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде, где последовательно ремонтируются исторические дома. Важная задача затем запустить их в коммерческий оборот.

В этом году был открыт общественно-культурный центр на улице Короленко, 18. Еще на два деревянных особняка (Короленко,38 и Славянская, 3) нашелся резидент — компания «Еда и культура» готова провести внутренний ремонт, открыв в них апартаменты с баром и ресторан «Шаляпин». В других домах на улице Короленко агентство либо уже организовало культурно-креативные пространства, либо планирует совместно с разными предпринимателями открыть бутик модных нижегородских брендов, детский книжный центр, лабораторию изобретателей «Дети Кулибина».

Депутат гордумы и руководитель застройщика ННДК Михаил Иванов поинтересовался, насколько жестко агентство определяет дальнейшее целевое назначение восстанавливаемых зданий для инвесторов: под гостиницу, ресторан и так далее. Екатерина Крюнас ответила, что договорные условия скорее определяют организаторы торгов — минимущества или органы МСУ. Однако если бизнес готов вкладывать свои средства в реставрацию ОКН, то условия их использования достаточно гибкие. «Если цель не сводится к открытию "Красного Белого" и тому подобного, мы, конечно, поддержим предложение добросовестного инвестора», — сообщила руководитель агентства.

Екатерина Крюнас выразила надежду, что заповедный Католический квартал на Студеной улице будет продан как единый лот человеку, заинтересованному в комплексном подходе.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», на реновацию этого квартала претендуют минимум два-три потенциальных инвестора. Член нижегородской Общественной палаты Валерий Камальдинов про судьбу квартала на Грузинской улице, где власть замыслила делать заповедный квартал при Нижегородской синагоге. За часть старого фонда-ОКН минимущества спорит в судах с арестованным предпринимателем Дмитрием Дзепой, пытаясь изъять расселенные им дома. Екатерина Крюнас пояснила, что вопрос с «частным лицом» еще не решен, но в будущем синагога надеется приспособить эти объекты под свои функции.

В разговоре с «Ъ-Приволжье» она уточнила, что есть несколько концепций развития территории квартала на Грузинской улице, община хочет там школу для еврейских детей, но утвержденного решения рабочей группы еще нет. Дорабатывается концепция развития 35 кварталов Старого Канавина.

В целом депутаты остались довольны отчетом АСИРИС. Из него также выяснилось, что оператор исторической среды также занимается разработкой проектно-сметной документации по восстановлению 15 храмов: почти все проекты уже переданы Нижегородской епархии. В Городце, Чкаловске и других городах, вплоть до Пуреха, агентство помогло отремонтировать десятки старинных зданий.

По словам руководителя управления госохраны ОКН Григория Меламеда, из почти 4 тыс. объектов в Нижегородской области за последние шесть лет отремонтировано более 600, а регион вошел в пилотную программу Минкульта и «Дом.РФ» по вовлечению ОКН в хозяйственный оборот.

B базу «Дом.РФ» внесено уже больше полсотни зданий-памятников для их восстановления с помощью льготных кредитов под 4–9% годовых. Первым такой кредит получил девелопер Glorax, восстанавливающий мельницы купцов Башкировых и Дегтярева на Черниговской улице.

Доклады агентства и управления госохраны ОКН в заксобрании одобрили, приняв к сведению. Несколько депутатов отметили хорошую работу охранителей наследия, а председатель комитета Василий Суханов назвал отчет АСИРИСа самым ярким из услышанных за весь год.

«У присутствующих нет ни тени сомнения, что вы справитесь со всеми поставленными задачами»,— напутствовал он докладчиков.

Роман Кряжев