Глубинка погружения

Правительство Нижегородской области и депутаты заксобрания попросят федеральные власти включить 16 муниципалитетов в программу комплексного развития сельских территорий в 2026–2028 годах. К участию в ней сейчас готовят четыре муниципалитета, в которых появятся современная инфраструктура и жилье. Поддержку получат райцентры, не относящиеся к сельхозпроизводству, тогда как аграрной глубинке необходимы дома, школы, а также дороги, разрушенные из-за строительства автотрассы М-12, отмечают депутаты. В областном минсельхозе напомнили, что участие малонаселенных пунктов в программе ограничено критериями отбора, а внебюджетного финансирования ремонта дорог не хватает. Объем федеральных средств в госпрограмме при этом увеличат почти на четверть.

Депутаты просят включить в программу больше сельскохозяйственных территорий

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2026–2028 годах Нижегородская область рассчитывает получить 6 млрд руб. из федерального бюджета в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий (КРСТ), сообщил замминистра сельского хозяйства Олег Григорьев на заседании комитета областного заксобрания по АПК. В 2026 году региону перечислят 4 млрд руб., подсчитал господин Григорьев. Для сравнения, в 2020–2025 годах объем финансирования из федерального бюджета составил 4,9 млрд руб., областного — 3,6 млрд руб., напомнил чиновник.

Половину бюджета программы в регионе, или 4,4 млрд руб., власти направили на 15 проектов комплексного развития в Вознесенском, Большом Болдине, Пурехе, Семенове, Ильино-Заборском, Княгинине, Городце, Шахунье и других муниципалитетах, где строили инженерные сети, детсады и школы, физкультурно-образовательные комплексы, МФЦ, а также культурные центры, библиотеки и новое жилье, которое обошлось в 1,7 млрд руб. Соцвыплаты на улучшение жилищных условий получили 67 семей, еще 263 обзавелись жильем по договорам социального найма, около 300 предстоит расселить в ближайшую трехлетку. Проекты благоустройства сельских территорий обошлись в 1,2 млрд руб., строительство и ремонт дорог — в 1 млрд руб., добавил Олег Григорьев.

Проекты развития на 2026–2028 годы муниципалитеты разрабатывали самостоятельно, заявки Володарска, Чкаловска, Лыскова и Большого Болдина на федеральном уровне полностью удовлетворены.

В Володарске, Чкаловске и Лыскове планируется построить школы общей стоимостью 3 млрд руб., в Большом Болдине — канализационные сети и очистные сооружения, а также ледовую арену в дополнение к ФОКу. Пройти отбор предстоит заявкам властей Уреня, Навашина, Семенова и Княгинина, уточнил Олег Григорьев.

В программе в ближайшие три года планируют участвовать 16 муниципалитетов, в основном это крупные райцентры — так называемые «опорные пункты». Однако не все они соответствуют критериям отбора по численности населения и объему внебюджетного софинансирования, которому в правительстве РФ обещают уделить особое внимание: его уровень не должен быть менее 10% от госфинансирования (в 2020–2025 годах удалось привлечь 745 млн руб.).

Властям предстоит проанализировать возможности предприятий и местных бюджетов и определиться, какая именно инфраструктура нужна и может быть построена, отмечают в областном правительстве. При этом в список по критериям не прошли уже многие сельскохозяйственные округа — например, Ковернино и Ардатов. Наконец, МСУ необходима проектная документация, прошедшая госэкспертизу.

Из 36 муниципалитетов, которые желают участвовать в программе, сейчас возможно включить лишь 23.

Софинансировать программу на фоне грядущего сокращения господдержки и ситуации в экономике готовы не все аграрии и муниципальные власти, подчеркнул замминистра транспорта Андрей Ермолаев: «Побеждают те города, у которых этот критерий выше. Из бюджетных источников средства добавить невозможно». При этом участие в КРСТ помогло бы отремонтировать дороги, разбитые во время строительства трассы М-12, небезопасные для перевозки детей школьными автобусами, полагает депутат Наталья Смотракова. По данным минтранса, из прежних 1 тыс. км осталось отремонтировать 475 км, которые потребуют 10–12 млрд руб. Господин Ермолаев заверил, что в 2025 году на дороги Нижегородской области добавят 2,4 млрд руб. из федерального бюджета, а в 2026–2028 годах дополнительно направят еще 5,7 млрд за счет увеличения акцизов.

Основными участниками КРСТ становятся населенные пункты, не имеющие отношения к АПК, полагают члены комитета заксобрания.

«Всего четыре района — это очень мало. Из них единственный сельхозрайон — Большое Болдино. Какое сельхозпроизводство в Навашине? Необходимо развитие именно сельских территорий»,— напомнил депутат Евгений Зудилин. Его коллега Владимир Беспалов предложил правительству разработать дорожные карты по всем «опорным пункта», чтобы максимально включить в программу все муниципальные округа Нижегородской области. Депутат Игорь Гордеев рекомендовал властям осмотрительнее подходить к вопросу внебюджетного софинансирования из-за грядущего снижения объема господдержки аграриев, которым сейчас не хватает субсидий.

Перспективы участия в программе заксобрание обсудит с чиновниками на следующей неделе в рамках «правительственного часа».

Владимир Зубарев