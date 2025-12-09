Суд в РФ дал 15 лет гражданке Узбекистана за финансирование терроризма в Сирии

Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к 15 годам колонии 33-летнюю гражданку Узбекистана, признав ее виновной в пособничестве финансированию боевиков международного террористического сообщества «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещено и признано террористическим в РФ), воюющего на территории Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Фигурантку признали виновной по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ. Она отрицала свою причастность. Суд установил, что в октябре 2022 года, находясь в Москве, женщина предоставила реквизиты банковской карты и доступ к личному кабинету мобильного банка, после чего на счет поступили 6,5 тыс. руб., впоследствии направленные радикалам.

По версии следствия, женщина поддерживала лица, которые участвуют в боевых действиях в составе «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещено и признано террористическим в РФ). Группировка входит в структуру международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена и признана террористической в РФ).