В Екатеринбурге плакат против экстремизма с изображением креста возмутил РПЦ

На одной из станций екатеринбургского метрополитена в рамках городского молодежного конкурса разместили плакат, поcвященный борьбе с экстремизмом. В качестве иллюстрации религиозного экстремизма на плакате был изображен христианский крест. Это вызвало широкое общественное обсуждение и осуждение со стороны церкви.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга Фото: Telegram-канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений прокомментировал ситуацию, отметив, что работа прошла все конкурсные этапы, но никого из организаторов или членов жюри не смутила такая «опасная подмена». «Первая реакция многих была крайне резкой и разлетелась по соцсетям. Это ведь самый настоящий экстремизм, когда иллюстрацией деструктивного символа стал образ, который христиане считают священным», — заявил митрополит Евгений.

По словам митрополита вопрос стоит гораздо глубже, чем плакат или педагогическая ошибка: «Почему мы не отличаем сакральное от профанного? Почему выпускники современных вузов столь невежественны в вопросах религии?»

Архиерей призвал серьезно озаботиться качеством религиозного образования среди педагогов и сотрудников администраций всех уровней. В завершение митрополит Евгений пригласил авторов плаката и их руководителя на экскурсию в Храм на Крови, чтобы «восполнить пробелы в образовании и обсудить значение Креста в жизни каждого христианина».

Критику плаката поддержал известный православный священник-блогер Павел Островский, выразив недовольство тем, что изображение креста «записали» в терроризм.

Полина Бабинцева