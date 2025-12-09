«Парма» потерпела разгромное поражение от армейцев

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» в гостях сыграла с ЦСКА. Встреча закончилась уверенной победой хозяев со счетом 93:55. Лучшим игроком в составе пермской баскетбольной команды стал Брендан Адамсон, он набрал 12 очков, сделал 4 подбора и три передачи.

Фото: БК «Парма».

Команда Евгения Пашутина потерпели поражение после трех побед подряд. Следующую игру «Парма» проведет в Перми 14 декабря с «Локомотивом-Кубань».