Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом года

Американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо получил звание артиста года по версии журнала Time. Издание отметило его вклад в индустрию и актуальность его творчества спустя более трех десятилетий в профессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонардо Ди Каприо

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Леонардо Ди Каприо

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Time подчеркнул, что выбор во многом обусловлен успехом последней работы актера — фильма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», где Ди Каприо исполнил главную роль.

Карьерный путь актера начался в подростковом возрасте. Уже в 1993 году он появился на экране вместе с Робертом Де Ниро в фильме «Жизнь этого парня», а затем отказался от крупного контракта с Disney ради участия в независимой драме «Что гложет Гилберта Грейпа». Эта роль принесла ему первую номинацию на «Оскар».

За свою карьеру Ди Каприо был номинирован на премию Академии семь раз и получил статуэтку в 2016 году за роль в фильме «Выживший». По оценке Time, интерес к актеру остается неизменно высоким, что подтвердил и успех картины «Битва за битвой», вышедшей в 2025 году. В ней Ди Каприо сыграл революционера Боба Фергюсона, скрывающегося и защищающего свою дочь-подростка.