Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом года

Американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо получил звание артиста года по версии журнала Time. Издание отметило его вклад в индустрию и актуальность его творчества спустя более трех десятилетий в профессии.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Time подчеркнул, что выбор во многом обусловлен успехом последней работы актера — фильма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», где Ди Каприо исполнил главную роль.

Карьерный путь актера начался в подростковом возрасте. Уже в 1993 году он появился на экране вместе с Робертом Де Ниро в фильме «Жизнь этого парня», а затем отказался от крупного контракта с Disney ради участия в независимой драме «Что гложет Гилберта Грейпа». Эта роль принесла ему первую номинацию на «Оскар».

За свою карьеру Ди Каприо был номинирован на премию Академии семь раз и получил статуэтку в 2016 году за роль в фильме «Выживший». По оценке Time, интерес к актеру остается неизменно высоким, что подтвердил и успех картины «Битва за битвой», вышедшей в 2025 году. В ней Ди Каприо сыграл революционера Боба Фергюсона, скрывающегося и защищающего свою дочь-подростка.

Жизнь и роли Леонардо Ди Каприо

Леонардо Вильгельм Ди Каприо родился в Лос-Анджелесе: мать придумала назвать его Леонардо, рассматривая картину Леонардо да Винчи. В семье Ди Каприо есть немецкие, итальянские и русские корни. Одна из его бабушек, Елена Смирнова, переехала в Германию из СССР. «Моя русская бабушка — воплощение внутренней силы и цельности, я до сих пор чувствую ее влияние на свой характер», — говорил о ней актер в своих интервью

Фото: Из личного архива Леонардо Ди Каприо

Когда Леонардо Ди Каприо исполнилось 15 лет, он сходил примерно на 160 различных кинопроб, не получив ни одной роли. Всего в начале карьеры он снялся в 30 рекламных роликах и даже нескольких сериях «Санта-Барбары». Первыми серьезными ролями актера стал умственно отсталый брат героя Джонни Деппа в картине «Что гложет Гилберта Грэйпа» и пасынок Роберта Де Ниро в фильме «Жизнь этого парня»: в некоторых сценах Ди Каприо приходилось специально горбиться, чтобы выглядеть ниже Де Ниро

Фото: Global Look Press

В 1996 году актер сыграл Ромео в экранизации шекспировской трагедии База Лурманна: «Я долго размышлял над тем, получится ли у меня сыграть Ромео. Но потом я увидел Киану Ривза в фильме «Много шума из ничего» и решил, что если уж он смог сыграть в шекспировском фильме, то мне вообще не о чем беспокоиться»

Фото: Warner Brothers

На съемках фильма «Пляж» по роману Алекса Гарленда в 2000 году актер чуть не утонул. Среди его фобий и страхов — «акулы, пришельцы и глобальное потепление»

Фото: Figment Films

Фильмом, прославившим актера по-настоящему, стал «Титаник» Джеймса Кэмерона, снятый в 1997 году: 11 номинаций на «Оскар», всеобщая любовь фанатов, самые высокие гонорары в Голливуде и попадание в рейтинг 50 красивейших людей мира по версии журнала People

Фото: 20th Century Fox Film Corporation / Columbia Pictures

«Мне нравятся самые обычные бабы, те, которых каждый день видишь на улице, — студентки, официантки, типа того. Очень часто я показываюсь на вечеринке с какой-нибудь девушкой, с которой меня не связывает ничего, кроме простой дружбы. Мне кажется, это очень простая мысль, но я не могу ее ни до кого донести: если ты идешь с девушкой в кино, это не значит, что ты непременно хочешь ее трахнуть»

Фото: Miramax Films

Среди женщин Леонардо Ди Каприо — супермодель Жизель Бундхен (на фото), модель Анна Вьялицына, актриса Блейк Лайвли, модели Эрин Хизертон и Тони Гаррн. С 2006 по 2011 год актер с перерывами встречался с израильской моделью Бар Рафаэли, самой сексуальной женщиной 2012 года по версии журнала Maxim. В мае 2011 года пара планировала пожениться, но в итоге окончательно разошлась

Фото: Reuters / Mike Blake

Больше всего ярких фильмов у Ди Каприо вышло вместе с режиссером Мартином Скорсезе, в 2013 году вышла их шестая совместная картина «Волк с Уолл-стрит»: «Серьезно говоря, Марти — один из крупнейших художников нашего времени, и он мне дал исключительно много. &quot;Волк&quot; — мой шестой фильм с ним, и каждая работа меня безумно захватывает»

Фото: AP / Amy Sancetta

«Я понимаю, что не меняю ход истории. Я снимаюсь в фильмах – вот и все. Все актеры — клоуны, которых нанимают и платят за это деньги. Историю мы не вершим, и лично я отлично отдаю себе в этом отчет»
На фото: кадр из фильма «Джанго освобожденный»

На фото: кадр из фильма «Джанго освобожденный»

Фото: Warner Brothers

Актер — большой поклонник баскетбольной команды Lakers. На фото — с израильской моделью Бар Рафаэли

Фото: Reuters / Lucy Nicholson

«Самое удивительное, что о проблемах Африки я задумался не после просмотра новостей, а после песен Кани Уэста»
В 1998 году актер основал именной фонд по защите окружающей среды Leonardo DiCaprio Foundation. Он регулярно помогает Совету по охране природных ресурсов, Global Green USA, National Geographic Kids и делает огромные пожертвования в WWF

В 1998 году актер основал именной фонд по защите окружающей среды Leonardo DiCaprio Foundation. Он регулярно помогает Совету по охране природных ресурсов, Global Green USA, National Geographic Kids и делает огромные пожертвования в WWF

Фото: Loic Venance / AP

«Первый поцелуй был самым отвратительным ощущением в моей жизни. Эта девчонка умудрилась пустить мне в рот столько слюны, что потом, когда это все слава богу закончилось, я шел и плевался, наверное, пару кварталов»

Фото: filmz.ru / Warner Brothers

Один из любимых слухов СМИ — нетрадиционная ориентация Леонардо Ди Каприо. «То, что я иногда показываюсь на вечеринках с друзьями мужского пола, вовсе не означает, что я гей или подумываю о том, чтобы им стать»

Фото: Global Look Press

Леонардо Ди Каприо считает своим лучшим другом маму и не раз заявлял, что только она достойна от него дорогих украшений с бриллиантами. Другим его близким другом с детства является актер Тоби Магуайр

Фото: AP / Francois Mori

На премьере фильма «Великий Гэтсби» по одноименному роману Фитцджеральда на Каннском кинофестивале с партнершами Кэри Маллиган и Элизабет Дебицки

Фото: Reuters / Jean-Paul Pelissier

В 2010 году актер приезжал на «Тигриный форум» в Петербург. Леонардо Ди Каприо удостоился от президента РФ Владимира Путина звания «настоящего мужика»: по дороге в Санкт-Петербург самолет актера совершил две экстренные посадки, но все-таки долетел

Фото: Reuters / Ria Novosti / Pool / Alexei Druzhinin

В 2015 году на экраны вышел фильм Алехадро Гонсалеса Иньярриту «Выживший» (кадр на фото), в котором Ди Каприо исполнил главную роль. Эта работа принесла актеру долгожданный «Оскар». Когда об этом стало известно, пользователи социальной сети «Твиттер» написали более 440 тысяч твитов в минуту, установив своеобразный рекорд

Фото: Anonymous Content

«Я действительно очень тронут, что люди в Интернете требуют, чтобы мне вручили «Оскар», но, если честно, я занимаюсь этой работой только потому что очень люблю её, а не из-за наград и призов»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В январе 2016 года Леонардо Ди Каприо на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) получил премию Crystal Award за вклад в защиту окружающей среды. В марте 2017 года стало известно, что актер намерен инвестировать средства в компанию Love The Wild, которая специализируется на самостоятельном выращивании морепродуктов и реализации их в замороженном виде

Фото: Christophe Archambault / Pool / Reuters

В 2019 году вышел новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», в котором Ди Каприо сыграл одну из главных ролей

Фото: Theo Wargo / Hand in Hand / Getty Images

В начале ноября 2019 года Леонардо ди Каприо назвал 16-летнюю экологическую активистку из Швеции Грету Тунберг (на фото) «лидером нашего времени». В соцсетях актер разместил фото с Гретой и написал, что «время бездействия прошло»

Фото: @leonardodicaprio

В 2021 году на стриминговом сервисе Netflix вышел сатирический научно-фантастический фильм «Не смотрите наверх» с Дженифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо в главных ролях. Сейчас Ди Каприо работает вместе с Мартином Скорсезе над фильмом «Убийцы цветочной луны», сюжет которого основан на одноименном бестселлере Дэвида Гранна. Выход в прокат запланирован на 2023 год. Летом 2022-го режиссер и актер объявили о своем следующем проекте — экранизацией грядущей книги Дэвида Гранна «Вэйджер: История о кораблекрушении, мятеже и убийстве»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

