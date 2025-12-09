«Авиастар» лидирует по количеству вакансий и уровню зарплаты ценных профессий

Специалисты Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области представили актуальные вакансии с достойной зарплатой, имеющиеся на предприятиях Ульяновска, сообщила во вторник пресс-служба мэрии областного центра.

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Наибольшее количество вакансий представил самолетостроительный завод «Авиастар» (филиал ПАО «Ил») — 695 вакансий. 300 вакансий готова предоставить торговая сеть ОАО «Гулливер», 88 вакансий — Ульяновская областная клиническая больница, 63 вакансии — региональное управление постовой связи «Почты России», 29 вакансий предлагает ОАО «РЖД».

При этом «Авиастар» является лидером и среди самых высокооплачиваемых профессий, предлагая операторам установок изготовления сотовых пакетов месячную зарплату 90 тыс. руб. На второй позиции, по данным агентства, «Ростелеком», предлагающий ведущему инженеру по обслуживанию базовых станций сотовой связи 80 тыс. руб. в месяц. Такую же зарплату предлагает руководителю проекта компания «Джойсон Сейфти Системс Рус» (производство рулей, подушек безопасности и ремней безопасности для автомобилей).

Всего, по данным агентства, в Ульяновске доступно на сегодня 6669 вакансий.

Региональное министерство экономического развития в понедельник сообщило, что темп роста заработной платы к аналогичному периоду прошлого года в Ульяновской области составил 117,1% (ПФО – 116%, РФ – 114,3%). За 9 месяцев 2025 года номинальная средняя заработная плата в регионе составила 66 778 рублей (ПФО – 74 443 рубля, РФ – 96 255 рублей).

Андрей Васильев, Ульяновск