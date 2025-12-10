«Альта Вина» переливает из пустого в порожнее

Сеть специализированных магазинов премиум-класса «Альта Вина» закрыла все бутики в Санкт-Петербурге. Проблемы компании, по мнению участников рынка, связаны в том числе с долгами поставщикам: об этом также свидетельствуют иски, поданные к юридическим лицам сети. При этом, по словам источников, учредители компании планируют запустить новый проект на месте закрытых магазинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фирменным магазинам, которые в основном продают алкогольную продукцию, сегодня непросто: они находятся под серьезным законодательным давлением, и этот сегмент розничной торговли заметно сужается

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Алкогольная сеть «Альта Вина» закрыла свои магазины в Петербурге, сообщили «Ъ Северо-Запад» источники на рынке. В сервисе «Яндекс Карты» магазины сети отмечены как «открытые», однако в отзывах к ним пользователи пишут, что винные бутики закрыты. Телефоны магазинов не отвечают. Большинство точек не работает уже несколько месяцев.

Например, магазин на Московском проспекте, 192–194, закрыт с начала августа, а на улице Савушкина, 126, с июня. На двери магазина на проспекте Добролюбова, 19, указано: «Винотека — закрыта, образовательный центр — работает». На картах 2Gis есть информация о закрытии некоторых филиалов: так, о точке на Казанской улице, 8–10, говорится: «Филиал удален из справочника. Возможно, он закрылся насовсем либо временно не работает». Номера магазинов, опубликованные на официальном сайте сети, также недействительны. На самом сайте при этом периодически появляется объявление, что на нем «проводятся технические работы».

Сеть работала также в Москве: согласно «Яндекс Картам», обе точки сейчас закрыты. При этом, по данным сервиса, два магазина до сих пор открыты в Нижнем Новгороде.

Алексей Серпокрылов, генеральный директор ООО «УК "Альтавина"», говорить о закрытии бутиков в Петербурге отказался, заявив, что «пока не готов комментировать такие вещи», и попросив позвонить ему «через месяцок-другой». Господин Серпокрылов также значится учредителем четырех юридических лиц магазинов сети — ООО «Ирком-Нева», ООО «Баррик», ООО «Каскад» и ООО «Энотека» и ООО «Академия Вина». Также ранее господин Серпокрылов владел ООО «Альтавина-Нева», которое управляло несколькими магазинами. С 8 апреля 2024 года, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», учредителем ООО «Альтавина-Нева» числится Алексей Мартынов.

По данным источников на рынке, учредители «Альта Вина» намерены запустить новый проект на месте закрытых магазинов.

Уход ритейлера с петербургского рынка также подтвердил коммерческий директор «Центробалт» Юрий Горбань: «"Альта Вина", закрывшись как сеть, осталась должна денег много кому. Им перестали отгружать поставщики».

О финансовых проблемах говорят и многочисленные иски к юрлицам сети. В конце июля Арбитражный суд (АС) Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск производителя сидра «Русская Нормандия» к ООО «Альтавина-Нева» о взыскании 166 тыс. рублей, из которых сумма задолженности за поставленный товар составляла 131 тыс. рублей. В сентябре АС определил взыскать 200 тыс. рублей долга в пользу производителя черной икры «Русский икорный дом». В ноябре суд рассмотрел иск АО «Ладога Дистрибьюшен» и взыскал с «Альтавина-Нева» 7,5 млн рублей — задолженность по неоплаченным товарам.

В конце октября «Альтавина-Нева» обратилась в АС с заявлением о признании компании банкротом: первое заседание назначено на 13 января. Согласно данным сервиса Rusprofile, чистая прибыль ООО с 2024 году составила 7,6 млн рублей, что в два раза больше чем в 2023-м — 3,7 млн.

«Фирменным магазинам, которые в основном продают алкогольную продукцию, сегодня непросто: они находятся под серьезным законодательным давлением, и этот сегмент розничной торговли заметно сужается. Именно поэтому у нас становится все меньше алкомаркетов и все больше магазинов эконом-класса, которые специализируются на продаже алкоголя, но параллельно торгуют и другими продуктами питания. Специализированной рознице в целом сложно конкурировать на потребительском рынке: узкий ассортимент не позволяет выйти на такие объемы, которые бы компенсировали все затраты, с которыми сталкивается легальная розница»,— комментирует закрытие генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

Эксперт полагает, что на алкогольном рынке необходима реформа — запрет продажи спиртного в обычных продуктовых магазинах и перенос алкоголя и табака в специализированные точки с повышенными лицензионными требованиями к таким магазинам. «Это система, которая существовала в Советском Союзе. Понятно, что в малых городах и сельских населенных пунктах ее реализация в настоящий момент невозможна, но для крупных мегаполисов такой подход, на мой взгляд, вполне реалистичен»,— заключает эксперт.

Еще об одной причине закрытия говорит Юрий Горбань. «Много случаев, когда розничный бизнес пытается жить за счет поставщиков: берет товар, продает его и на эти деньги живет. Так можно сделать несколько раз, прокрутив эти деньги, но потом поставщики по сарафанному радио узнают, что компания не платит. Обычно это приводит к ужесточению коммерческих условий, после чего компании вынуждены что-то менять или закрываться. Этот год вскрыл все нежизнеспособные проекты: как в розничной сети, так и в ресторанной,— многие проекты в Петербурге позакрывались. Это по всем отраслям: все, кто балансировал на грани жизни и смерти, в этом году умирают»,— объясняет Юрий Горбань.

Надежда Ярмула