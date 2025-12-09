Племзавод «Карачаевский» продан за 351,9 млн рублей на аукционе

ООО «Курган-инвест» приобрело 100% акций племенного конного завода «Карачаевский» в Карачаево-Черкесии за 351,9 млн руб. на аукционе, проведенном региональным министерством имущества. Данные о результатах торгов опубликованы на портале ГИС «Торги», сообщает «РБК Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, в аукционе участвовали два претендента, однако заявку второго отклонили из-за неполного комплекта документов. На аукцион выставили 170 тыс. обыкновенных акций предприятия, что соответствует полному пакету уставного капитала. В состав активов входит земельный участок площадью 160,2 га.

По информации системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Курган-инвест» зарегистрировали в Карачаево-Черкесии в апреле 2024 года. Генеральным директором и бенефициаром компании является Леонид Эфрос.

Племенной конный завод «Карачаевский» основан в КЧР в 2004 году. Предприятие специализируется на разведении лошадей, ослов, мулов и лошаков. Руководит заводом генеральный директор Абу-Юсуф Хапчаев. В 2024 году выручка составила 5 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млн руб.

Валентина Любашенко