«Молот» победил на выезде после восьми поражений

В гостевом матче в рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермский «Молот» одержал победу над нижегородским «Торпедо-Горький» . Итог поединка 3:1. Хозяева сумели забить в первом периоде. Во втором пермская команда отыгралась. Гол на счету Алексея Кожевникова. В заключительной двадцатиминутке Руслан Галимзянов вывел «Молот» вперед, а Илья Николаев поставил победную точку, отправив шайбу в пустые ворота. К этому моменту соперники заменили вратаря на шестого полевого игрока.

Таким образом подопечные Альберта Мальгина начали гостевую серию игр с победы. Напомним, до этого пермский клуб восемь раз подряд терпел поражения на выезде.