В Ярославской области вырастет предельный размер платы за техосмотр

В Ярославской области утвердили предельный размер платы за техосмотр на 2026 год. Постановление подписал губернатор Михаил Евраев.

С 1 января 2026 года максимальный размер платы за технический осмотр легкового автомобиля вырастет с 1097,65 до 1202,04 руб. Для автомобилей массой до 5 тонн, имеющих более восьми пассажирских мест плюс место водителя, техосмотр будет стоить 2057,81 вместо 1879,11 руб. Техосмотр автобуса и троллейбуса подорожает с 2269,84 до 2485,70 руб.

Предельный размер платы за осмотр мототранспорта вырастет с 385,92 до 422,62 руб. Больше чем на 100 руб. подорожает техосмотр грузовых автомобилей: массой до 3,5 тонн — с 1201 до 1315 руб., от 3,5 до 12 тонн — с 2189 до 2397 руб., свыше 12 тонн — с 2363 до 2588 руб.

Алла Чижова