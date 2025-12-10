Бархатный сезон Абу-Даби

Конец осени и начало зимы — прекрасный период в Абу-Даби: высокая температура спадает, влажность снижается, в город возвращается спокойный ритм жизни, который летом из-за жары почти неуловим. Белые пляжи выглядят светлее, вода — прозрачнее и глубже по цвету, а вечерние прогулки становятся более комфортными. Это время, когда Абу-Даби особенно удобен для неторопливых маршрутов и знакомства с его архитектурными контрастами: от старых фортов до музеев, которые постепенно обретают статус региональных культурных центров.

Для проживания туристы часто выбирают отель Erth, построенный французским архитектором Роже Тайибером. Его строгие линии перекликаются с традиционными мотивами Эмиратов, при этом здание вписано в современную городскую ткань без попыток доминировать в пейзаже. В отеле 237 номеров и вилл, выдержанных в спокойной палитре. Гости могут воспользоваться клубным лаунжем, услугами персонального батлера, частным пляжем и инфраструктурой для спорта — от просторных бассейнов до залов с тренажерами. По вечерам здесь удобно заглянуть в Ergon Deli & Cafe, где греческая кухня из сезонных продуктов подается в ненавязчивом, почти домашнем формате,.

Знакомство с городом часто начинают с крепости Каср Аль-Хосн — первой крупной постройки Абу-Даби. Возведенная в конце XVIII века как наблюдательный форт, позже она стала резиденцией правящей семьи, а сегодня превращена в исторический музей, где находится дом ремесел. Здесь показывают традиционные техники плетения, обработки ткани и металла, что позволяет увидеть историю города не только через архитектуру, но и через предметы быта, лежавшие в основе местной культуры задолго до нефтяного бума.

Через дорогу расположен Лувр Абу-Даби — проект Жана Нувеля, который стал одним из символов новой архитектурной эпохи Эмиратов. Огромный металлический купол создает характерную игру света, словно фильтруя его через плотный узор. Внутри — коллекция, где европейское искусство соседствует с древними артефактами, а само пространство работает как продолжение идеи культурного диалога. В отличие от европейских музеев с их постоянным движением, здесь царит медленный, почти медитативный ритм.

К культурной карте города в этом сезоне добавился Музей естественной истории Абу-Даби, открывшийся 22 ноября. Архитектура напоминает массивные скальные образования, а в экспозиции представлены почти полный 12-метровый скелет тираннозавра, 25-метровый скелет синего кита и метеорит возрастом около 7 млрд лет. Неподалеку расположен teamLab Phenomena Abu Dhabi — пространство цифрового искусства, где инсталляции реагируют на движение и меняются в реальном времени. Здесь можно пройти сквозь водно-световые проекции, оказаться внутри «космического» коридора или взаимодействовать с объектами, которые возникают и исчезают буквально на глазах.

После этого контраста технологий и визуальных эффектов маршрут логично продолжается у мечети шейха Зайда — белоснежного величественного комплекса с 82 куполами и широкими мраморными площадями. Внутри находятся самый большой в мире ковер ручной работы весом 47 т и хрустальная люстра из сусального золота и кристаллов Swarovski высотой 15 м. Пространство создает ощущение отстраненности от городской динамики, а расположенная рядом гробница шейха Зайда, основателя и первого президента ОАЭ, подчеркивает мемориальный статус комплекса.

Хороший способ увидеть город целиком — подняться на Observation Deck 300 на 74-м этаже Conrad Etihad Towers. Это самая высокая смотровая площадка Абу-Даби: отсюда видны президентский дворец Каср Аль-Ватан, набережная Корниш, Аравийский залив и силуэт мечети шейха Зайда.

Завершить путешествие удобно ужином в ресторане Garage в отеле W на острове Яс, где меню сочетает мясные блюда и азиатские акценты в стиле «никкей». Вид на пристань с яхтами создает ощущение спокойного финала — как будто город ненадолго делает паузу, позволяя перевести дыхание и еще раз взглянуть на себя со стороны.

Ольга Карпова