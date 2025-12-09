На Дону выделят 1,8 млрд рублей на сертификаты многодетным семьям

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал закон об увеличении размера земельного сертификата для многодетных семей до 912,2 тыс. руб. с 1 января 2026 года. Мера направлена на повышение доступности жилья для семей с детьми. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ

По информации ведомства, новый размер сертификата соответствует сумме федерального материнского капитала за рождение третьего ребенка.

В проекте областного бюджета на реализацию данной программы в трехлетний период заложено 1,8 млрд руб. Средства позволят обеспечить земельными сертификатами 1,9 тыс. семей. В 2026 году поддержку получат 685 семей.

Валентина Любашенко