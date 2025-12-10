Еда на вынос

Согласно исследованию консалтинговой компании IPG.Estate, 70% пищевых предприятий Петербурга расположены внутри КАД, 15% из них в случае расширения будут вынуждены перенести производство в рамках действующего генплана. Переезд производств для самих предприятий представляется проблематичным, между тем за два года уже сформировалась обширная судебная практика по отмене решений уполномоченных госорганов по соответствию функциональных зон генплану. Юристы называют вероятность оспаривания довольно высокой.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Перенос производственных площадок в удаленные районы может спровоцировать массовые увольнения, а это значит, что люди останутся без работы, компании – без сотрудников

Аналитики IPG.Estate изучили 188 предприятий в городе и в 10-километровой зоне Ленинградской области. Согласно исследованию, 132 предприятия (70,2%) находятся в пределах КАД, еще 56 предприятий (29,8%) — за его границей. При этом 15%, или 28 производственных площадок, согласно Генеральному плану Санкт-Петербурга, не относятся к производственным зонам и в будущем будут вынуждены изменить свое местоположение при необходимости расширения своих площадей. Территории 20 указанных предприятий относятся к зоне общественно-деловой застройки (ОД), пять предприятий — к зоне транспортной инфраструктуры (Т), в том числе из-за строительства ВСМ и ШМСД, три предприятия в жилых зонах (Ж3–Ж4). Большая часть таких объектов расположена на Заозерной и Софийской улицах, Московском шоссе, улице Салова и улице Зубарева.

По районам агломерации, где сосредоточено промышленное пищевое производство лидируют: Всеволожский район Ленобласти — 28 предприятий (14,9%), Московский район Петербурга — 28 предприятий (14,9%), Невский район города — 19 предприятий (10,1%), остальные производства находятся в Выборгском и Фрунзенском районах города и Ломоносовском районе Ленобласти. Устойчивые промышленные зоны сформировались в деревне Порошкино (Всеволожский район Ленобласти), на Парнасе, Выборгской стороне, Южном шоссе, Предпортовой улице, Курляндской улице, в Разбегаево и Горелово. Именно эти узлы формируют «скелет» отрасли и обеспечивают связность производственных цепочек, говорится в исследовании.

Высокую концентрацию пищевых производств внутри КАД эксперты IPG.Estate объясняют наличием кадровых ресурсов в городской зоне, логистическими причинами, историческим размещением предприятий на площадках, сформировавшихся еще в 1980–1990-х годах. Одновременно эта концентрация создает ограничения: внутри КАД практически нет свободных площадок под расширение производств.

«Пищевая отрасль Петербурга исторически сосредоточена внутри города, где есть кадры и удобная логистика. Но для дальнейшего развития многим предприятиям придется рассматривать новые площадки. Проектные решения, предусмотренные новым генпланом, делают этот процесс не добровольным, а неизбежным для части производств»,— отмечает партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин.

По мнению экспертов, переезд компаний за город и строительство собственных производств открывает доступ к расширению мощностей, обновлению оборудования и оптимизации логистики. Формирование специализированных пищевых кластеров на заранее подготовленных агломерационных земельных участках является важным условием для устойчивого роста среднего и крупного бизнеса в отрасли. Однако реализация таких проектов требует комплексной государственной поддержки из-за высокой капиталоемкости инфраструктуры, необходимости согласования инженерных мощностей и экологических требований, а также для снижения инвестиционных рисков и обеспечения долгосрочной привлекательности площадок для бизнеса, убеждены в IPG.Estate.

В компании не уточнили, какие именно предприятия пищевой промышленности могут столкнутся с необходимостью переноса производства. Издание выяснило, что в числе этих игроков рынка — «Талосто», холдинг «Коломенский», ООО «Фабрика по переработке плодоовощей» (ФППО), ООО «Шоколадъ», ООО «Росмикс». Редакция направила запросы некоторым предприятиям. Генеральный директор холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов ответил, что компания не планирует перенос по нескольким причинам. «Во-первых, на площадке "Смоленская" работает более тысячи петербуржцев, и большая часть коллектива проживает в районах города, расположенных недалеко от самого производства. Перенос площадки в удаленный район может спровоцировать массовые увольнения, а это значит, что люди останутся без работы, компания — без сотрудников»,— объяснил топ-менеджер.

Во-вторых, текущая загрузка мощностей завода составляет более 85%, что делает буквальный переезд невозможным. «Чтобы не остановить производство хлеба на долгое время, сначала нужно построить новый завод, закупить новые производственные линии, и только после этого можно останавливать линии, которые работают сейчас. По самой приблизительной оценке, такой проект может стоить более 10 млрд рублей»,— поясняет господин Козлов. Третья причина, по которой холдинг не рассматривает перенос производства, связана с тем, что в условиях санкций и «упадка европейского производства оборудования», в частности для пищевой промышленности, изготовление новых линий на завод займет не менее пяти лет.

Руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов согласен, что для действующих производств переезд нежелателен. «Переезд — это, в первую очередь, сворачивание производства либо его дублирование, изменение логистики, потери персонала, то есть значительные затраты»,— сказал эксперт. Но если переезд происходит по собственному желанию компании, в агломерации в принципе достаточно мест, где можно развернуть новые производства, полагает господин Дуванов, и государство предоставляет таким предприятиям льготы. «Но даже если предприятие принимает решение о переезде с целью расширения производства: строительства новых корпусов, открытия новых линий на новом оборудовании,— то смена локации завода все равно история достаточно стрессовая»,— предупреждает он.

При этом в пресс-службе городского комитета по градостроительству (КГА) обратили внимание, что изменение функциональной зоны в Генеральном плане Санкт-Петербурга возможно в рамках общественных обсуждений проекта изменений в этот документ (определяется ГрК РФ и региональными нормативными документами). «Заявитель может подать свое предложение с обоснованием на рассмотрение. Решение принимает комиссия, далее по процедуре, вплоть до утверждения ЗакСом»,— сообщили в КГА в ответ на запрос редакции.

Вадим Тедеев, управляющий партнер IPM Consulting, пояснил: достаточно понятным и эффективным методом защиты интересов промышленных предприятий действительно является практика сохранения промышленного функционального назначения территорий через внесение изменений в генплан и оспаривание решений уполномоченных органов власти в судебном порядке. Ключевым аргументом в пользу сохранения производства, помимо заключений экспертиз, свидетельствующих о безопасности и экологичности (не абсолютной, а соответствующей законодательно установленным требованиям для таких объектов), в пользу собственников предприятий могут работать такие аргументы, как исторически сложившиеся правила землепользования, высокая социальная значимость производственного объекта (это относится в первую очередь к пекарням), риски роста уровня безработицы, отсутствие альтернативных вариантов размещения производства.

«По общему правилу, процесс обычно начинается с публичных обсуждений и обращений в КГА с целью внесения изменений в генплан, а при отказе — переходит в административную или судебную плоскость,— подтвердил юрист.— Согласно обзору Верховного суда, вероятность удовлетворения требований собственника производства в случае обращения в суд доходит до 40% — проще говоря, вероятность сохранения производства даже в случае, если все предусмотренные законом административные процедуры исчерпаны, остается довольно высокой».

Хотя, признает господин Тедеев, практика развивается нединамично и носит локальный характер: львиная доля таких споров и процедур, направленных на изменение генплана, приходится на Москву и Петербург, причем пики исковой активности совпадают с периодами рассмотрения изменений в действующий генплан. Так, по словам управляющего партнера IPM Consulting, в Петербурге за последние два года было подано более 500 заявок на изменение генплана, из которых до четверти было связано именно с желанием бизнеса сохранить возможность осуществлять и развивать производственную деятельность на прежних местах.

Александра Тен