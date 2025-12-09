Ставропольский МСП получил 267 млрд рублей господдержки в 2025 году
Малый и средний бизнес Ставропольского края привлек свыше 267 млрд руб. микрозаймов и кредитов под поручительства региональных гарантийных организаций в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального минэконом развития.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, финансовыми инструментами господдержки воспользовались 21,5 тыс. субъектов МСП. До 2030 года планируется дополнительно предоставить льготные микрозаймы и поручительства свыше 170 тыс. субъектов МСП.
«Микрозаймы и поручительства являются одними из самых гибких видов поддержки — они предоставляются на выгодных условиях, имеют прозрачный механизм оформления и подходят для разных предпринимательских групп»,— пояснила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.