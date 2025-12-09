Стоп-машина

Перевозчики, вышедшие на работу по новым контрактам на городские автобусные маршруты, столкнулись с проблемой качества недавно купленных автобусов. На проблему их ежедневных поломок вчера обратили внимание депутаты пермской гордумы. На это, по словам народных избранников, жалуются, в том числе, пассажиры. В департаменте транспорта подтвердили, что есть вопросы к качеству техники марки ЛиАЗ, но завод-изготовитель в ближайшее время должен исправить возникшие проблемы. Сами перевозчики отмечают, что из-за поломок терпят убытки.



Вчера на заседании комитета по экономическому развитию, во время обсуждения итогов работы городского транспорта за 9 месяцев этого года, депутаты обратили внимание на работу перевозчиков, вышедших на маршруты с 1 декабря. Председатель комитета Арсен Болквадзе отметил, что в Кировском районе поступает много жалоб от пассажиров на то, что новые автобусы ломаются. «Сегодня с утра ехал по Закамску и своими глазами видел, что очередная „пятнашка“ (маршрут №15.— «Ъ-Прикамье») высадила полный автобус жителей в час-пик, и они пешком пошли до ближайшей остановки. Судя по всему, это происходит чуть ли не ежедневно. А в чем дело, собственно? Что не так с техникой? Что происходит?»— задал вопрос Арсен Болквадзе.

Начальник департамента транспорта Анатолий Путин подтвердил существование проблемы. Он отметил, что поломки отмечаются на автобусах марки ЛиАЗ, и уточнил, что такие же автобусы курсируют не только на закамском направлении, но без нареканий. «Здесь перевозчик с производителем работают в рамках гарантийных обязательств, чтобы те замечания технического состояния, которые есть у этих автобусов после поступления с завода, устранить и стабилизировать. Постараемся сделать это в минимально короткие сроки»,— пообещал Анатолий Путин.

«Там какой-то технический сбой в системе или в облуживании что-то не так? Ну, не каждый же день!»— переспросил господин Болквадзе. Он отметил важность устранения проблемы в ближайшее время, потому что такая ситуация «недопустима».

«Это вопрос именно к заводскому качеству техники»,— уточнил господин Путин. Он рассказал, что представители завода с перевозчиком практически в еже­дневном режиме над этим работают.

Напомним, в этом году истекли пятилетние брутто-контракты по 27 пермским маршрутам, на которые приходится 62% работы транспорта. Осенью прошлого года были проведены новые конкурсные процедуры. По их результатам удалось распределить ряд автобусных маршрутов. Больше всего направлений досталось МУП «Пермгорэлектротранс» и пермскому ООО «Дизель». Крупным игроком стало аффилированное группе компаний ГАЗ ООО «Ярославская транспортная компания-2» (работает, в том числе, на маршруте №15). Сейчас на маршрутах города работает 658 автобусов различных классов вместимости. Всего по результатам конкурсных процедур на линии вышли 442 новых автобуса. Ранее мэрия Перми отчитывалась о том, что по результатам конкурсных процедур Пермь попала в лидеры среди городов по количеству автобусов-«гармошек». Сейчас в пермском автопарке 109 автобусов особо большого класса. Именно у этих машин и возникли массовые поломки, на которые в соцсетях жалуются пассажиры.

Генеральный директор ООО «ЯТК-2» Гурам Макалатия подтвердил наличие проблем. «Мы должны обеспечивать бесперебойную работу автобусов на маршрутах, поэтому при поломках главное, чтобы они быстро устранялись. У нас работает новая техника, построенная на антисанкционных комплектующих, на отдельных машинах возникли неполадки. Завод-изготовитель ЛиАЗ оперативно это решает, направил в Пермь свою мобильную техническую бригаду, дополнительно вызвал сюда поставщика оборудования, которое давало сбои. Специалисты работают, проблема скоро будет устранена»,— сообщил господин Макалатия.

О непростой ситуации также сообщил перевозчик Александр Антипов. Он отметил, что для работы по новым контрактам компания приобрела 106 новых автобусов. «До импортозамещения машины были лучше»,— констатировал перевозчик. По его словам, сегодня компания сталкивается с поломками еже­дневно. По его словам, автобусы ломаются прямо на линии, и приходится их буксировать в парк и ремонтировать. Более того, три автобуса из вновь приобретенных уже не подлежат восстановлению и используются как доноры запчастей для другой техники. «Из-за того, что транспорт не выходит на линию, нам приходится платить штрафы за невыполнение госконтракта. Но мы не получаем и прибыль от продажи билетов, а нам нужно платить за лизинг»,— сетует перевозчик.

Депутат, владелец ООО «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов отметил, что сегодня автобус представляет собой сложный механизм, начиненный разной электроникой. Помимо двигателя и других комплектующих, в автобусе также работают валидаторы, системы видеонаблюдения и другие агрегаты. «Нельзя сказать, что автобусы ЛиАЗ плохие. Не всегда дело в самом автобусе. Если в салоне что-то не работает, перевозчик не может выходить на линию»,— уточнил бизнесмен. По мнению предпринимателя, проблемы возникли, в том числе, из-за того, что в Перми изменения на рынке автобусных перевозок произошли одномоментно — помимо серьезного обновления парка на рынок вы­шли новые игроки. «Автобусы не обкатаны, а у новых перевозчиков нет своей рембазы. Если бы их замена происходила постепенно, хотя бы по 20% в год, таких проблем удалось бы избежать»,— уверен господин Мирзамухаметов. Кроме этого, на сложившуюся ситуацию повлияли погодные условия, считает он: сначала была высокая влажность, а после ударили первые морозы, поэтому техника вышла из строя. «Думаю, нужно точечно изучать проблему и делать выводы на будущее»,— считает предприниматель.

Ирина Суханова