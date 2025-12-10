Посудомойка воспитывала из кадета террориста

Как стало известно “Ъ”, перед военным судом предстанет Александра Житенко — посудомойка кадетского корпуса Следственного комитета России имени Александра Невского. Женщина обвиняется в участии в проукраинской террористической организации и вовлечении в ее деятельность одного из кадетов. Ей грозит двадцатилетний срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Главное следственное управление (ГСУ) СКР завершило расследование резонансного уголовного дела в отношении Александры Житенко. Генпрокуратура, надзирающая за следствием, утвердила по нему обвинение. Теперь дело рассмотрит Второй западный окружной военный суд.

Женщине в окончательной редакции инкриминируется ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической), ч. 1.1 и 4 ст. 205.1 (вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности и финансирование такой деятельности, содействие террористической деятельности) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 150 (покушение на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) УК. По версии ГСУ СКР, работавшая посудомойкой в кадетском корпусе ведомства имени Александра Невского, Житенко в апреле 2023 года добровольно вступила в организацию «Легион “Свобода России”» (признана террористической на территории Российской Федерации и запрещена). Боевики из организации, сформированной в структуре ВСУ преимущественно из граждан РФ, участвовали в ряде нападений на Белгородскую область в 2023 году и Курскую область в 2024 году.

Кроме того, полагает следствие, в период с апреля 2023 года по апрель 2024 года посудомойка «в ходе бесед с одним из учащихся формировала у несовершеннолетнего негативное отношение к участникам СВО и представителям правоохранительных органов». При этом Житенко демонстрировала молодому человеку символику запрещенной и признанной террористической организации «Легион “Свобода России”» и «пропагандировала ее деятельность», говорится в обвинении. Таким образом она пыталась вовлечь несовершеннолетнего в деятельность организации.

Также женщина предоставляла кадету специализированную литературу по минно-взрывному делу, развитию у него навыков конспирации, изготовления тайников и разведки местности.

Молодой человек террористом так и не стал. Возможно, это было связано с тем, что в кадетском корпусе особое внимание уделяется патриотическому воспитанию учащихся.

25 июля 2024 года в отношении Александры Житенко в ГСУ СКР возбудили первое уголовное дело за ее предполагаемое участие в террористической организации. Впоследствии его соединили с делом о вербовке кадета. Причем данное преступление женщина совершила совместно с другими неустановленными лицами. Летом 2024 года Басманный райсуд отправил ее в СИЗО, согласившись с тем, что обвиняемая, которой грозит заключение на срок до 20 лет, скроется или окажет давление на свидетеля по своему делу. Попытки защиты добиться изменения Житенко меры пресечения на домашний арест успехом не увенчались.

Николай Сергеев