Неизлечимый случай

В Чусовском округе выставлено на продажу здание профилактория. Четрыехэтажное здание площадью 3,7 тыс. кв. м собственник продает за 120 млн руб. Сегодня в этом здании расположен на правах аренды санаторий «Чусовская здравница», принадлежащий муниципалитету. Собственником помещений является частная компания из Кирова, которая уже уведомила коллектив о необходимости освободить помещение в начале следующего года. После этого профилакторий будет закрыт. Участник рынка считает, что закрытие профилактория негативно отразится на развитии территории.



В Чусовом продается здание профилaктоpия с гостиничными нoмepaми. Объявление опубликовано на сайте «Авито». Как сказано в объявлении, на продажу предлагается четырехэтажное здание с подземным этажом общей площадью 3,7 тыс. кв. м, с собственным земельным участком 2,2 га. «Идeальнo пoд рeaбилитaцию, oздоровитeльный или мeдицинcкий центр, гостиницу, пункт врeмeннoгo пpоживания»,— уточняется в объявлении.

Речь идет о здании по ул. Сивкова, 11, где сейчас на правах аренды расположен санаторий-профилакторий «Чусовская здравница». Как говорится на сайте учреждения, здравница оснащена современным медоборудованием, здесь применяются как классические методы лечения (физиотерапия, ручной массаж, водо- и теплолечение), так и методы оздоровления новейшими медицинскими технологиями. Всего в профилактории 45 номеров.

Ранее профилакторий принадлежал Чусовскому металлургическому заводу. Как следует из данных Rusprofile.ru, единственным учредителем санатория является ООО «Гостиница Чусовская», принадлежащее Чусовскому муниципальному округу. Основано 3 октября 2017 года. В 2024 году выручка ООО составила 51,2 млн руб., чистая прибыль — 2,6 млн руб.

Само здание с земельным участком принадлежат кировскому АО «Приволжский», учредителем которого является Оксана Гаранина. АО основано 15 мая 2017 года и работает в сфере аренды и управления недвижимостью. Связаться с владельцем имущества «Ъ-Прикамье» не удалось.

Отметим, что в Прикамье насчитывается около 20 санаториев-профилакториев. По данным сайта «Санатории-России.РФ», за девять месяцев текущего года путевки туда приобрели свыше 122 тыс. человек. В национальном рейтинге отдыхающих в таких учреждениях регион занимает восьмое место. Доходы санаториев в регионе, по данным ресурса, за указанный период составили около 3,8 млрд руб.

Как пояснил директор «Чусовской здравницы» Станислав Кернер, учреждение занимало площади на правах аренды. «Собственник помещения уведомил о необходимости освободить его в начале следующего года. Таким образом, работа профилактория будет невозможна. Путевки не продаются с 1 декабря»,— уточнил господин Кернер. По его словам, после закрытия 15 человек персонала будут сокращены.

В пресс-службе администрации Чусовского муниципального округа рассказали, что профилакторий давно не принадлежит заводу и находился в собственности муниципалитета. Как пояснили в пресс-службе, ранее местные власти выходили с предложением к собственнику помещения о снижении арендных ставок, так как стоимость аренды не окупалась деятельностью профилактория. Сегодня муниципалитет несет большие затраты на содержание учреждения. Разместить профилакторий в другом месте невозможно, так как необходимо создавать соответствующие условия для его функ­ционирования как лечебного учреждения. В администрации отметили, что, кроме профилактория, в собственности муниципалитета находится пятиэтажная гос­тиница, которая, в отличие от здравницы, является прибыльной.

Директор санатория «Уральская Венеция» Владимир Тимофеев полагает, что закрытие любой санаторной базы — очень печальное и неправильное событие. По его словам, раньше на территории Прикамья существовало более 100 санаториев, сегодня осталось порядка 20. «Старые закрываются, новые не открываются»,— сетует эксперт. По его словам, сегодня на федеральном уровне обсуждается развитие реабилитационных центров, необходимость профилактики заболеваний. «Власти муниципалитетов должны быть заинтересованы в сохранении санаториев. Санаторно-курорт­ный комплекс для территории — это дополнительные рабочие места, инвестиции в район и возможность осуществлять профилактику заболеваний. От наличия такого объекта зависит социальный уровень территорий и комфорт людей»,— убежден специалист.

Ирина Суханова