Суд в Петербурге признал право бойца ЧВК «Вагнер» на получение выплаты по ранению

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал право бойца ЧВК «Вагнер» по имени Дмитрий на получение выплаты в связи с ранением, приведшем к инвалидности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Истец указал, что в 2022-2023 годах участвовал в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер», был ранен и получил вторую группу инвалидности. Согласно постановлению Смольного, он должен получить единовременную материальную помощь в размере 750 тыс. рублей, однако районная администрация не предоставила ему эту выплату.

Суд подтвердил, что участие в СВО в качестве добровольца ЧВК «Вагнер», ходе которого выполнялись задачи, возложенные ВС РФ, не лишает истца права на меры социальной поддержки, в связи с чем он должен получить выплату по ранению.

Артемий Чулков