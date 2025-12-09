Свердловский омбудсмен Мерзлякова осталась в составе Совета по правам человека

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова продолжит свою деятельность в составе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), следует из указа о ротации в СПЧ, который подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на сайте правовых актов.

Татьяна Мерзлякова окончила факультет журналистики Уральского государственного университета (УрГУ). В газете «Режевская весть» прошла путь от корреспондента до главного редактора. В 1991–1993 годах являлась депутатом Режевского городского совета народных депутатов, затем депутатом Свердловской областной думы, а в 2000 году стала советником председателя правительства региона по социальным вопросам.С 2001 года занимает пост уполномоченного по правам человека Свердловской области. С 2019 года входит в Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Согласно указу, в обновленный состав СПЧ вошли председатель «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова, советник председателя правления Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков и ректор МПГУ Алексей Лубков.

Из состава совета исключены председатель правления «Союза писателей России» Николай Иванов, заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора, директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов, председатель правления Института современного развития Игорь Юргенс, а также посмертно — исполнительный директор информагентства «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский.

СПЧ при президенте России - консультативный орган.

Полина Бабинцева